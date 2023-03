Tennis | Dominic Thiem | “In tanti faranno bella figura con me”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... morabito_mirko : CHI L'HA VISTO? Dominic Thiem. Stella del tennis, vincitore del US Open e dopo un infortunio al polso nel 2021 è s… - News24Tennis : Prosegue la crisi di Dominic Thiem, eliminato nella notte al primo turno dell’Atp Santiago 250 da Garin - macroevento : RT @WeAreTennisITA: QUARTI ANCHE PER MUSETTI ? Dall'altra parte del mondo, in Argentina, anche l'altro golden boy del tennis azzurro raggiu… - sportrentino_it : Challenger di Rovereto: trionfa l'elvetico Dominic Stricker - adi7anand : RT @live_tennis: Rovereto Challenger - Final: Dominic Stephan Stricker beat Giulio Zeppieri 7-6, 6-2 -

Resta il rammarico per Cecchinato e per ilazzurro in generale che perde in un colpo solo ... A sorpresa arriva la sconfitta dell'austriacoThiem contro il cileno Cristian Garin per 6 - 2 ...E' chiaro che è un momento delicato per: " Garin ha giocato bene, - ha spiegato ai cronisti ... Si è visto un buon livello di, ma se gioco così, saranno in molti a mettersi in mostra ...IntervisteThiem non tornerà più nella top 10 del Ranking Atp' . E' questo il pensiero senza filtri del commentatore televisivo Geoff Chizever nel corso di una conversazione sul podcast di...

Tennis, si mette davvero male per l’ex top ten: “Non tornerà mai più” Tennis Press

Giulio Zeppieri. Dominic Stricker deve ancora vincere tre partite di fila nel 2023. Finora ha raggiunto il terzo turno nelle qualificazioni dell'Australian Open e i quarti al Challenger di Quimper: si ...Dominic Thiem non sta attraversando un momento facile della sua carriera. Dal suo ultimo titolo importantissimo a Flushing Meadow dove conquistò il suo primo Slam, l’Austriaco non ha avuto più acuti m ...