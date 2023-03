Tennis | ATP Santiago 2023 | Musetti e Cecchinato eliminati | Jarry continua a sognare in casa

(Di giovedì 2 marzo 2023) Si sono delineati i primi quarti di finale del torneo ATP didel Cile. Purtroppo non ci sono piùti italiani in tabellone, visto che sia Lorenzosia Marcosono stati sconfitti. Ilta toscano, che aveva usufruito di un bye al primo turno essendo la testa di serie numero uno, prosegue nel suo momento negativo (togliendo l’ATP CUP ha vinto un solo match in stagione), perdendo subito contro lo spagnolo Jaume Munar con un duplice 6-4 in un’ora e mezza di gioco. Dal possibile derby azzurro alla sfida invece tra Munar e Thiago Monteiro. Il brasiliano, infatti, sarà il prossimo avversario dello spagnolo, visto che ha superato in rimonta Marco. Un peccato per il siciliano che aveva conquistato il primo set, cedendo poi con il punteggio di 3-6 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... musettina : RT @Eurosport_IT: Munar elimina Musetti al secondo turno ?? #ATP | #Musetti - notizienet : Tennis: Atp Santiago, Cecchinato eliminato da Monteiro - Ko agli ottavi anche Musetti, ora tocca a Bonadio - infoitsport : Tennis: Atp Santiago, Cecchinato eliminato da Monteiro ROMA - ansacalciosport : Tennis: Atp Santiago, Cecchinato eliminato da Monteiro. Ko agli ottavi anche Musetti, ora tocca a Bonadio | #ANSA - glooit : Tennis: Atp Santiago, Cecchinato eliminato da Monteiro leggi su Gloo -

Si ferma agli ottavi dell'250 di Santiago del Cile il percorso di Lorenzo Musetti che anche in sudamericana non riesce ad esprimere il suomigliore e lascia campo a Jaume Munar . Il numero 66 del ranking si è ...Niente da fare, neanche a Santiago Lorenzo Musetti riesce a invertire la rotta. Il numero 2 italiano, testa di serie numero 1 del torneo, si arrende allo spagnolo 66 al mondo Jaume Munar, ex Next Gen ...66che si trova particolarmente a suo agio sul mattone tritato e che ieri ha faticato contro il ... Dopo la sorprendente vittoria dell'altro Lorenzo a Dubai stamattina , ilitaliano incassa ...

Si sono delineati i primi quarti di finale del torneo ATP di Santiago del Cile. Purtroppo non ci sono più tennisti italiani in tabellone, visto che sia Lorenzo Musetti sia Marco Cecchinato sono stati ...In Cile invece Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato scendo in campo in serata per gli ottavi di finale, rispettivamente contro lo spagnolo Jaume Munar e il brasiliano Thiago Monteiro Pronostici tennis ...