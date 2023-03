Tennis: Atp Dubai, Sonego ko ai quarti contro Zverev (Di giovedì 2 marzo 2023) Dubai, 2 mar. - (Adnkronos) - Si ferma ai quarti di finale la corsa di Lorenzo Sonego al torneo Atp 500 di Dubai (cemento, montepremi 2.855.495 dollari). Il piemontese, numero 71 del mondo, cede al tedesco Alexander Zverev, numero 16 del ranking Atp e 7 del seeding, con il punteggio di 7-5, 6-4 in un'ora e 52 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023), 2 mar. - (Adnkronos) - Si ferma aidi finale la corsa di Lorenzoal torneo Atp 500 di(cemento, montepremi 2.855.495 dollari). Il piemontese, numero 71 del mondo, cede al tedesco Alexander, numero 16 del ranking Atp e 7 del seeding, con il punteggio di 7-5, 6-4 in un'ora e 52 minuti.

