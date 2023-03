Tennis: Atp Dubai, Djokovic in semifinale (Di giovedì 2 marzo 2023) Dubai, 2 mar. - (Adnkronos) - Novak Djokovic raggiunge la semifinale del torneo Atp 500 di Dubai (cemento, montepremi 2.855.495 dollari). Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera il polacco Hubert Hurkacz, numero 11 del ranking Atp e 5 del seeding, con il punteggio di 6-3, 7-5 in un'ora e 23 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023), 2 mar. - (Adnkronos) - Novakraggiunge ladel torneo Atp 500 di(cemento, montepremi 2.855.495 dollari). Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera il polacco Hubert Hurkacz, numero 11 del ranking Atp e 5 del seeding, con il punteggio di 6-3, 7-5 in un'ora e 23 minuti.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Buongiorno con un super ???????????? ????????????????????! ???????? Doppio 6-3 a Ymer agli ottavi ad Acapulco: al prossimo turno sfida… - infoitsport : Pronostici tennis oggi 2/3/2023: quote Atp Dubai e Atp Santiago - funkybumblebee : RT @lorenzofares: Sei un tennista italiano al tuo primo torneo o a uno dei tuoi primi tornei nel circuito #ATP su terra rossa? Sappi che p… - sportface2016 : #ATPDubai | Neanche #Hurkacz può fermare #Djokovic: il serbo vince in due set - AgiproNews : Tennis, Atp Acapulco: per Berrettini arriva l’ostacolo Rune, in quota l’azzurro costretto a inseguire -