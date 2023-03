Tennis | Atp Acapulco | per Berrettini sfida con Rune | in quota l' azzurro costretto a inseguire

(Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. - (Adnkronos) - Dopo i successi contro Alex Molcan ed Elias Ymer per Matteoarriva un test probante nel torneo di. Tra l'e la semifinale c'è infatti il danese Holger, attuale numero 10 del mondo ma battuto dal romano nell'unico precedente dello scorso anno a Indian Wells. Nonostante il bilancio positivo,è sfavorito, a 2 volte la posta su Sisal, rispetto alla vittoria del suo avversario offerta a 1,80. Per quanto riguarda il risultato esatto, riporta Agipronews, in pole lo 0-2 a favore di, fissata a 2,75, mentre lo stesso parziale per l'italiano è visto a 3,20. I duenti sono anche tra i favoriti per il successo finale nel torneo, entrambi a5, al secondo posto dietro il favorito ...

Niente da fare per Lorenzo Sonego nei quarti di finale dell'500 con Dubai. L'azzurro esce sconfitto giocando comunque una buona partita (7 - 5 6 - 4 in un'ora e 52 minuti il risultato finale) contro il redivivo Alexander Zverev, ex numero due del mondo ...Da quando è tornato, a seguito dei numerosi problemi fisici ha perso 20 delle 39 partite disputate nel Tour. In Sud America ha faticato ed è subito subito di scena: "Garin ha giocato bene, ma io ...... per la comunità di Miami, per tutti gli appassionati diche vogliono vedere quello che oggi ...a raggiungere la Top 10 dopo Arthur Ashe (arrivò al numero 4 nel 2006 dopo la finale alle Nitto...

Matteo Berrettini procede la sua corsa nell' ATP 500 di Acapulco. Il tennista romano ha raggiunto i quarti di finale dove se la vedrà con Holger Rune: "In questo momento sento molta fiducia nel mio te ...“L’anno scorso sono arrivato abbastanza tardi a questo torneo perché avevo appena giocato nell’ATP 500 a Rio de Janeiro, ma quest’anno ho preso la decisione di non farlo e di arrivare più pronto. In ...