Tebas | “Troppa lentezza nelle indagini sul Manchester City Non ci si può voltare dall’altra parte”

(Di giovedì 2 marzo 2023) “Ci è voluto troppo tempo. Sappiamo che c’è stata una presunta violazione di 100 articoli. Quindi qualsiasi decisione dovrà essere adottata di conseguenza dalla Premier League”. Parla così il capo della Liga, Javier, al Financial Times Business of Football Summit in merito all’indagine sulle presunte violazioni dadel. “Una delle cose peggiori dei controlli finanziari è se non li segui o non li rispetti”, ha aggiunto. “Il Barcellona è così importante per la Liga in Spagna, ma se distogliessi lo sguardo e non prestassi attenzione a ciò che sta accadendo con le loro finanze, sarebbe un grossolano errore. Il nostro intero sistema crollerebbe. È impossibile per loro fare affari di trasferimento in estate a causa dei numeri. Questo deve essere risolto e dobbiamo agire”, ha ...