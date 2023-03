Tebas: «Non sono geloso della Premier ma per la Liga è impossibile competere a livello commerciale» (Di giovedì 2 marzo 2023) Il presidente della Liga, Javier Tebas, è intervenuto durante l’evento “Business of Football Summit”, organizzato dal Financial Times. A scriverlo è il portale di informazione Calcio & Finanza che riporta le parole di Tebas. «La Premier League è al top e per la Liga è difficile competere se non impossibile a livello commerciale. Abbiamo sempre seguito i passi percorsi dalla Premier, ma credo che ci siano diversi problemi e troppi investimenti finanziari a perdere. Non c’è gelosia, a livello commerciale sono al top ma parlando a livello sportivo c’è competitività con le altre leghe». L’idea potrebbe essere quella di un White ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 marzo 2023) Il presidente, Javier, è intervenuto durante l’evento “Business of Football Summit”, organizzato dal Financial Times. A scriverlo è il portale di informazione Calcio & Finanza che riporta le parole di. «LaLeague è al top e per laè difficilese non. Abbiamo sempre seguito i passi percorsi dalla, ma credo che ci siano diversi problemi e troppi investimenti finanziari a perdere. Non c’è gelosia, aal top ma parlando asportivo c’è competitività con le altre leghe». L’idea potrebbe essere quella di un White ...

