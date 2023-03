Tebas contro la Superlega: «É come far governare un paese alle banche» (Di giovedì 2 marzo 2023) Il presidente della Liga contro la Superlega: «Facciamo attenzione in Europa a far passare certi messaggi, il concept non è il format» Il presidente della Liga, Javier Tebas, presente Business of Football Summit organizzato dal Financial Times, ha parlato della Superlega. Di seguito le sue parole. «Il concept non è il format, facciamo attenzione in tutta Europa a certi messaggi. E questo non è positivo, sarebbe come far guidare un paese alle banche. Serve equilibrio e una miglior governance, ma quella non è la strada migliore. I risultati delle coppe europee dimostrano però che non è tutta e solo questione di soldi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Il presidente della Ligala: «Facciamo attenzione in Europa a far passare certi messaggi, il concept non è il format» Il presidente della Liga, Javier, presente Business of Football Summit organizzato dal Financial Times, ha parlato della. Di seguito le sue parole. «Il concept non è il format, facciamo attenzione in tutta Europa a certi messaggi. E questo non è positivo, sarebbefar guidare un. Serve equilibrio e una miglior governance, ma quella non è la strada migliore. I risultati delle coppe europee dimostrano però che non è tutta e solo questione di soldi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

