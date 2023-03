“Tavassi? Perché dovete stare attenti a lui”. GF Vip, fuori parlano di Edoardo (Di giovedì 2 marzo 2023) Sembra impossibile, invece il GF Vip 7 è già quasi arrivato alla fine. La Finale è prevista per il prossimo 3 aprile, poco dopo che i pochi concorrenti che saranno rimasti avranno festeggiato più di sei mesi in quel di Cinecittà. Un ex protagonista ha detto chi meritava di vincere e chi probabilmente trionferà sul podio. Secondo l’ex concorrente di questa discussa e lunghissima edizione, che è stato molto apprezzato fino a quando è rimasto in gioco al GF Vip 7, sarebbero tre i concorrenti a meritare la vittoria. In più oltre agli attuali gieffini, pure un ex inquilino della casa a suo avviso avrebbe meritato, più di chiunque, di vincere. GF Vip, Edoardo Tavassi vincitore dell’edizione? Raggiunto dal sito Tv per Tutti, Luca Salatino ha detto la sua sul possibile vincitore GF Vip 7. Potrebbe essere un uomo, entrato lo scorso 3 novembre: ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 2 marzo 2023) Sembra impossibile, invece il GF Vip 7 è già quasi arrivato alla fine. La Finale è prevista per il prossimo 3 aprile, poco dopo che i pochi concorrenti che saranno rimasti avranno festeggiato più di sei mesi in quel di Cinecittà. Un ex protagonista ha detto chi meritava di vincere e chi probabilmente trionferà sul podio. Secondo l’ex concorrente di questa discussa e lunghissima edizione, che è stato molto apprezzato fino a quando è rimasto in gioco al GF Vip 7, sarebbero tre i concorrenti a meritare la vittoria. In più oltre agli attuali gieffini, pure un ex inquilino della casa a suo avviso avrebbe meritato, più di chiunque, di vincere. GF Vip,vincitore dell’edizione? Raggiunto dal sito Tv per Tutti, Luca Salatino ha detto la sua sul possibile vincitore GF Vip 7. Potrebbe essere un uomo, entrato lo scorso 3 novembre: ...

