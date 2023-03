Tanti soldi, tante armi. I dubbi degli Stati uniti arrivano alla Camera (Di giovedì 2 marzo 2023) Mentre la guerra in Ucraina entra nel suo secondo anno, al Congresso Usa aumentano le preoccupazioni per il sostegno a Kiev e cala il consenso bipartisan sull’intervento americano. I repubblicani, L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 2 marzo 2023) Mentre la guerra in Ucraina entra nel suo secondo anno, al Congresso Usa aumentano le preoccupazioni per il sostegno a Kiev e cala il consenso bipartisan sull’intervento americano. I repubblicani, L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tooytter1 : RT @glatorre762011: Da Assago (oggi pomeriggio) a Rozzano (stasera). Gireranno tutto l'interland milanese in una settimana, ma non faranno… - Meoz88 : Talento incredibile ed è solo un classe 2004, con Ten Hag sta migliorando di partita in partita. Pagato circa 500k… - vale_ria_ : @worldernest Soldi, tanti soldi. E zero coscienza. Non ne vedo altre. - Agua_DeFuego : @Rumba_Magiica Ciao! Dove posso mandarti soldi? TANTI SOLDI! - PitSam7 : @sscmemenapoli Curiosissimo dei vostri nomi per l'esterno alto a dx e per l'eventuale sostituto di Osi nel caso arrivassero tanti soldi -