'Tacconi ha superato anche il Covid'

Andrea, figlio dell'ex portiere della Juventus, racconta sui social: "Sono stati giorni di apprensione per noi, perché...

Stefanohail Covid . L'ex portiere della Juventus , vittima diversi mesi fa di un'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma, è seguito da tempo dai medici dopo i problemi accusati a maggio ..."Sono stati giorni di apprensione per noi, perché il Covid ha colpito papà. Fortunatamente anche questa l'abbiamo superata alla grande!". Lo fa sapere, attraverso i social, il figlio dell'ex portiere, ......situazione di Stefanosi è presentata da subito critica e non hanno voluto mentire i medici. 'M i dissero di prepararci al peggio. Il mondo per noi si è fermato quel 23 aprile: ma ha...

Andrea Tacconi, figlio dell'ex portiere bianconero, dà continui aggiornamenti sulla salute del padre e lo fa tramite i propri canali social: "Sono stati giorni di apprensione per noi, perché il Covid ha colpito papà. Fortunatamente anche questa l'abbiamo superata alla grande!".