Tabellone Wta Austin 2023 | Linette numero uno | tante americane cercano il risultato

(Di giovedì 2 marzo 2023) Ilprincipale del WTA 250 di, nuovo appuntamento del calendario femminile in programma dal 27 febbraio al 5 marzo. Le top players di fatto sono quasi tutte ferme dopo aver giocato i due tornei in Medio Oriente e riposano qualche giorno prima di approdare ad Indian Wells per il primo dei due 1000 americani. C’è quindi una buona occasione per le giocatrici fuori dalle prime 20 per ottenere dei punti importanti per la classifica. La prima testa di serie è Magda, che era launo anche a Merida ma non è riuscita ad andare oltre i quarti di finale. Non ci sono italiane al via. MONTEPREMI COPERTURA TVWTASECONDO TURNO Gracheva vs Blinkova (5) Stephens b. (Q) Watson 6-4 6-4 Volynets b. (3) Potapova 5-7 6-2 7-5 (WC) Stearns ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ubitennis : Qualificazioni ATP/WTA: Bonadio entra in un tabellone principale per la 1^ volta, ad Acapulco è derby Darderi-J. Be… - Ubitennis : WTA Austin, il tabellone: almeno 13 statunitensi al via. Linette testa di serie numero 1 - Ubitennis : WTA Monterrey, il tabellone: presenti Cocciaretto, Giorgi e Bronzetti - sportface2016 : #WTAAustin | Tabellone principale: #Linette numero uno, tante americane cercano il risultato - OA_Sport : WTA Austin 2023: il tabellone. Magda Linette guida il seeding, ma Danielle Collins ha un corridoio favorevole -

ILDEL250 DI AUSTIN Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022Il numero due di Inghilterra ha preso una netta posizione contro ATP e: ' Sarebbe davvero molto ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022ILDEL250 DI MONTERREY Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022

WTA Austin, il tabellone: almeno 13 statunitensi al via. Linette testa di serie numero 1 Ubitennis

All’ATX Open di Austin continua la corsa di Sloane Stephens. La campionessa dello US Open 2017, dopo i quarti di finale disputati la settimana scorsa a Merida (dove è stata sconfitta dalla futura camp ...Si sono disputati i match di secondo turno della parte bassa del tabellone al WTA 250 di Monterrey, in Messico. Detto in altri termini, quattro gli incontri e ancora una volta diverse le storie da rac ...