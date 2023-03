Syngenta, Massimo Scaglia capo della filiale italiana (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. - Massimo Scaglia ha assunto il ruolo di capo della filiale italiana di Syngenta, leader globale e nazionale nel settore dell'agribusiness. Nominato nuovo crop protection business unit ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. -ha assunto il ruolo didi, leader globale e nazionale nel settore dell'agribusiness. Nominato nuovo crop protection business unit ...

Massimo Scaglia è entrato a far parte di Syngenta nel 2013 e, dopo una lunga esperienza nel settore, è stato nominato responsabile della funzione Syngenta global third - party business nel 2019, ...