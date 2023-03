Suzuki, tecniche di guida off-road con V-Strom Off Road Academy (Di giovedì 2 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Per chi vuole migliorare le proprie capacità di controllo della moto e avvicinarsi al mondo dell’off Road, arriva Suzuki V-Strom Off Road Academy: otto posti previsti in ciascuna delle dodici giornate di corso organizzate tra il 15 aprile e il 1° ottobre in due location. La prima nel Castello di Luzzano a Rovescala, in provincia di Pavia, e la seconda nel cuore verde dell’Italia centrale presso la Tenuta di Corbara a Orvieto. La denominazione Off Road Academy sottolinea in modo chiaro lo spirito avventuroso della scuola ufficiale Suzuki, che da quest’anno viene esaltato dall’utilizzo per i corsi delle V-Strom 1050DE e 800DE. Lo staff degli esperti istruttori sarà ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Per chi vuole migliorare le proprie capacità di controllo della moto e avvicinarsi al mondo dell’off, arrivaV-Off: otto posti previsti in ciascuna delle dodici giornate di corso organizzate tra il 15 aprile e il 1° ottobre in due location. La prima nel Castello di Luzzano a Rovescala, in provincia di Pavia, e la seconda nel cuore verde dell’Italia centrale presso la Tenuta di Corbara a Orvieto. La denominazione Offsottolinea in modo chiaro lo spirito avventuroso della scuola ufficiale, che da quest’anno viene esaltato dall’utilizzo per i corsi delle V-1050DE e 800DE. Lo staff degli esperti istruttori sarà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Suzuki, tecniche di guida off-road con V-Strom Off Road Academy - ledicoladelsud : Suzuki, tecniche di guida off-road con V-Strom Off Road Academy - Italpress : Suzuki, tecniche di guida off-road con V-Strom Off Road Academy - Libra_Kneji : RT @SuzukiMotoItaly: Sono aperte le iscrizioni per la ??-?????????? ?????? ???????? ?????????????? ????????! Due location esclusive in cui imparare le tecniche de… - SuzukiMotoItaly : Sono aperte le iscrizioni per la ??-?????????? ?????? ???????? ?????????????? ????????! Due location esclusive in cui imparare le tecniche… -