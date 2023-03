Superlega, Reichart precisa: “Troppo presto per parlare di format, ma contiamo sui piccoli club” (Di giovedì 2 marzo 2023) Bernd Reichart, AD di A22 Sports, ovvero la società che vuole dar vita alla Superlega, ha svelato importanti dettagli riguardo l’andamento del progetto in un’intervista per La Stampa. “L’introduzione della Champions al posto della Coppa Campioni risale a 30 annifa. Se l’ultima riforma è così datata nel tempo, significa che qualcosa non va e bisogna ricominciare a cambiare“. Reichart Intervista Superlega Superlega, Reichart: “I campionati nazionali stanno perdendo interesse”, poi il commento sulla Juventus e Agnelli In risposta alla mancanza di consensi che il progetto Superlega sta riscontrando: «In questo momento il nostro interesse principale è quello di mettere sul tavolo l’esigenza di un’azione per migliorare il calcio. Sappiamo che i presidenti ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 marzo 2023) Bernd, AD di A22 Sports, ovvero la società che vuole dar vita alla, ha svelato importanti dettagli riguardo l’andamento del progetto in un’intervista per La Stampa. “L’introduzione della Champions al posto della Coppa Campioni risale a 30 annifa. Se l’ultima riforma è così datata nel tempo, significa che qualcosa non va e bisogna ricominciare a cambiare“.Intervista: “I campionati nazionali stanno perdendo interesse”, poi il commento sulla Juventus e Agnelli In risposta alla mancanza di consensi che il progettosta riscontrando: «In questo momento il nostro interesse principale è quello di mettere sul tavolo l’esigenza di un’azione per migliorare il calcio. Sappiamo che i presidenti ...

