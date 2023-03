(Di giovedì 2 marzo 2023) Gerrymette una pietra tombale sulla: "L'e non ha. Il punto dovrebbe essere: perché è successo? E il motivo per cui è successo è a cui abbiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Cardinale sulla Superlega: 'Iniziativa fallita, non ha senso parlarne' - apetrazzuolo : MILAN - Cardinale sulla Superlega: 'Iniziativa fallita, non ha senso parlarne' - napolimagazine : MILAN - Cardinale sulla Superlega: 'Iniziativa fallita, non ha senso parlarne' - Luxgraph : Cardinale: 'Vogliamo che il Milan e la Serie A tornino ai livelli top”. E sul nuovo stadio e la Superlega…… - glooit : Superlega, Cardinale: 'Iniziativa fallita,non ha senso parlarne' leggi su Gloo -

Gerrymette una pietra tombale sulla: "L'iniziativa è fallita e non ha senso parlarne. Il punto dovrebbe essere: perché è successo E il motivo per cui è successo è a cui abbiamo ...Commenta per primo Gerryparla del suo Milan. Il proprietario del club rossonero ha dichiarato al Business of ...- 'Il progetto è fallito perché era stato strutturato male e non c'è ...... E sulla condivisione dell'impianto con l' Inter,ha aggiunto: Poi ha parlato dei rapporti con il fondo Elliott :ha poi definito 'un progetto fallito' la, per poi ...

Superlega, Cardinale: "Iniziativa fallita,non ha senso parlarne" - Calcio Agenzia ANSA

Il numero uno di RedBird è intervenuto a 'The business of football summit', organizzato a Londra dal Financial Times ...Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero, durante il Business of Football Summit organizzato dal Financial Times, ha parlato del Milan ...