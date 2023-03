Superbonus:Ruffini,in alcune banche ampi margini di capienza (Di giovedì 2 marzo 2023) "Considerando le rate dei bonus edilizi attualmente a disposizione delle banche per il 2023, pari a circa 9,5 miliardi di euro, risulterebbe una capacità di acquistare e assorbire in compensazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) "Considerando le rate dei bonus edilizi attualmente a disposizione delleper il 2023, pari a circa 9,5 miliardi di euro, risulterebbe una capacità di acquistare e assorbire in compensazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Superbonus, Ruffini: “In alcune banche ci sono ampi margini di capienza” - News24_it : Superbonus:Ruffini,in alcune banche ampi margini di capienza - fisco24_info : Superbonus, Ruffini: in alcune banche ampi margini di capienza: «Considerando le rate dei bonus edilizi attualmente… - fisco24_info : Superbonus: Ruffini, in alcune banche ampi margini di capienza: Sistema può assorbire ulteriori bonus per 7,2 milia… - fisco24_info : Superbonus:Ruffini,in alcune banche ampi margini di capienza: Sistema può assorbire ulteriori bonus per 7,2 miliard… -