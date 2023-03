Superbonus, tra deroghe per le case popolari e onlus: allo studio anche la proroga per le villette (Di giovedì 2 marzo 2023) case popolari, Sismabonus, onlus. Sarebbero questi i tre capitoli sui quali la maggioranza è al lavoro per sospendere l’applicazione delle norme del decreto Superbonus sulla cessione dei costosi, per le casse dello Stato, crediti fiscali. Ma anche sulla proroga per le villette. In particolare, secondo fonti parlamentari citate da Ansa, potrebbe esserci un’esenzione dall’applicazione del decreto ad hoc dello scorso 16 febbraio. Sul sismabonus erano arrivate ieri, 1 marzo, «risposte confortanti» anche da Andrea de Bertoldi (Fdi), relatore del provvedimento alla Camera che, intervenendo allo sportello Superbonus del Sole 24 Ore, si era espresso sulla questione. Il decreto ha effetti – spiega il quotidiano economico – ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 marzo 2023), Sismabonus,. Sarebbero questi i tre capitoli sui quali la maggioranza è al lavoro per sospendere l’applicazione delle norme del decretosulla cessione dei costosi, per le casse dello Stato, crediti fiscali. Masullaper le. In particolare, secondo fonti parlamentari citate da Ansa, potrebbe esserci un’esenzione dall’applicazione del decreto ad hoc dello scorso 16 febbraio. Sul sismabonus erano arrivate ieri, 1 marzo, «risposte confortanti»da Andrea de Bertoldi (Fdi), relatore del provvedimento alla Camera che, intervenendosportellodel Sole 24 Ore, si era espresso sulla questione. Il decreto ha effetti – spiega il quotidiano economico – ...

