Superbonus | la faccenda dei duemila euro di debito per ogni neonato è una bufala oceanica

(Di giovedì 2 marzo 2023) Gli studi di Nomisma, dell’Ordine dei Commercialisti e degli Ingegneri e dell’Associazione Costruttori, tutti realizzati in modo eccellente da grandi esperti, hanno reso evidenti le gravi omissioni del governo. In altre parole il governo sbandiera solo i costi e nasconde ricavi e guadagni dello Stato e dell’economia tutta. Questi conteggi riguardano comunque solo gli effetti diretti sugli incassi dello Stato e non tentano neppure di conteggiare il peso economico degli effetti collaterali sulla finanza pubblica. Questi studi dimostrano che l’idea che con il 110%italiano, neonati compresi, si trovi indebitato perè una, un insulto anche agli allocchi. Lo Stato infatti ha già incassato l’Iva su tutti i lavori realizzati. A questo bisogna aggiungere l’aumento del gettito ...

Per la logica secondo cui più sei grande e più difficilmente riesci a manovrare in poco spazio, sono principalmente i condomini a essere rimasti incastrati nel Superbonus dopo il blocco della cessione ...In audizione in parlamento il capo del servizio consulenza fiscale spiega che per metà delle imprese dell’edilizia il superbonus è valso un terzo della produzione. Ma anche contando l’effetto su impos ...