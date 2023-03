Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Superbonus, Giuseppe #Conte: 'Gravissimo e irresponsabile che sia Meloni sia Giorgetti parlino di buco nel Bilancio… - fattoquotidiano : Superbonus, Conte: “Costa 2mila euro a persona? Falso. Meloni ripete a pappagallo errore contabile di Giorgetti” - AigetEnergia : RT @ominodellaluce: Ministro Giorgetti: 'I bonus edilizi avevano creato un effetto allucinogeno. E'come quando uno dipende da una droga: ne… - RassegnaZampa : #Giorgetti e il #Superbonus: «Tolta una droga. La grande illusione adesso è finita» - MediasetTgcom24 : Superbonus, Giorgetti: si era creato un effetto allucinogeno #Superbonus #2marzo -

fa chiarezza: 'Un'ottantina di miliardi riguardano ile il bonus facciate al 90 per cento. Poi sì, c'è un'altra trentina di miliardi di crediti d'imposta da incentivi edilizi più ...Leggi Anche, Berlusconi: 'Utili modifiche dal Parlamento sovrano' 'Un'ottantina di miliardi riguardano ile il bonus facciate al 90%', spiega. Poi 'c'è un'altra ...... ha aggiunto il dicastero guidato da Giancarloribadendo che "il governo è al lavoro per ... Francesca Mariotti, in audizione in commissione Finanze della Camera sul dlha rilevato ...

Superbonus, Giorgetti: si era creato un effetto allucinogeno TGCOM

Confindustria sottolinea come, rispetto al Superbonus, il brusco stop del governo alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura stia pesando ...La lettera aperta da noi ricevuta da un pensionato di 79 anni indirizzata alla Presidente del Consiglio dei Ministri sugli accadimenti relativi al superbonus ...