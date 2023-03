Superbonus | da sismabonus a case popolari | Governo studia correzioni a decreto 

(Di giovedì 2 marzo 2023) L’impatto delsui conti pubblici è stato messo ieri nero su bianco dall’Istat che di fatto ha servito un assist d’oro alche, lo scorso 16 febbraio, ha scelto di intervenire su una misura considerata “pericolosa” per le casse dello Stato. Peggiora rapporto deficit-PIL Dai dati che l’Istituto di statistica ha diffuso ieri emerge l’impatto sul 2021 (anno chiuso con il deficit al 9%) e soprattutto sul 2022, che rispetto alle stime del 5,6%, fa registrare un deficit dell’8%. Considerando lo stop alle cessioni e la nuova classificazione statistica, nel 2023 e negli anni a seguire, il peso sull’indebitamento dovrebbe essere decisamente inferiore, lasciando più spazio di manovra per eventuali altri interventi di politica economica. I numeri ISTAT “Ilcon trasparenza, coerenza e responsabilità è impegnato ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaStartUp_ : Superbonus: dalle case popolari al sismabonus, come potrebbe cambiare il decreto - Il Sole 24 ORE - pl1952 : Superbonus: dalle case popolari al sismabonus, come potrebbe cambiare il decreto @sole24ore - Henri_Filipuzzi : Superbonus: dalle case popolari al sismabonus, come potrebbe cambiare il decreto - Il Sole 24 ORE @sole24ore - fisco24_info : Bonus edilizi: quali effetti dopo il blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito?: Fine delle opera… - Silvano61597632 : RT @sole24ore: ?? #Superbonus: dalle case popolari al #sismabonus, come potrebbe cambiare il #decreto -

... potrebbe tornare , sì, ma solamente per pochissimi casi, come il, gli incapienti , le ... leggi anche Detrazione, quanto bisogna guadagnare per averla tuttaL'obiettivo del sondaggio è stato quello di raccogliere dati relativi all'utilizzo del "110%". Lo studio ha suddiviso i risultati per interventi di Super Ecobonus, di Supere ......con delle novità come l'abbassamento dell'aliquota al 90% sulla detrazione delle spese sostenute; Ecobonus econ detrazione fino al 75%, in base alla tipologia di spesa ...

Superbonus: dalle case popolari al sismabonus, come potrebbe cambiare il decreto Il Sole 24 ORE

Chi resta senza bonus edilizi Pensionati con redditi bassi che hanno già detrazioni che li portano nella no tax area o persone con redditi magari corposi ma non imponibili Irpef, ad esempio i forfett ...Il governo Meloni vuole intervenire subito per salvare lo sconto in fattura del 2022: cosa farà l'esecutivo sul Superbonus in vista della scadenza del 31 marzo sulla cessione dei crediti.