(Di giovedì 2 marzo 2023)sempre al centro del dibattito. "Avevano creato un caos, i bonus edilizi avevano creato un effetto. È come quando uno dipende da una droga: ne chiederà sempre di più. Allora devi interromperla e...

Superbonus "allucinogeno" secondo Giorgetti: cosa succede adesso Today.it

Confindustria sottolinea come, rispetto al Superbonus, il brusco stop del governo alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura stia pesando ...