Superbonus: allo studio salvagente per i crediti del 2022 (Di giovedì 2 marzo 2023) Un'ipotesi allo studio per consentire la cessione dei crediti relativi a lavori del 2022 e non ancora ceduti alle banche o ad altri soggetti è quella di modificare il meccanismo di registrazione sulla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) Un'ipotesiper consentire la cessione deirelativi a lavori dele non ancora ceduti alle banche o ad altri soggetti è quella di modificare il meccanismo di registrazione sulla ...

