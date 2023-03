Superbike, Bautista sbarca a Mandalika per proseguire nel percorso netto, Rea e Razgatlioglu vogliono reagire (Di giovedì 2 marzo 2023) Siamo ai nastri di partenza del secondo appuntamento stagionale per quanto riguarda il Campionato Mondiale di Superbike 2023, ma potremmo già essere di fronte ad un momento decisivo. Inutile girarci attorno, quanto messo in scena da Alvaro Bautista nel Gran Premio d’Australia di Phillip Island ha letteralmente spaventato tutti gli avversari. Se, anche in occasione di questo fine settimana il copione dovesse rimanere immutato, la stagione potrebbe già prendere la direzione di Borgo Panigale. Ci troviamo pronti a vivere il Gran Premio di Indonesia sul tracciato di Mandalika, con la sensazione che il campione del mondo in carica non abbia la minima intenzione di lasciare spazio ai rivali. La tripletta australiana ha fatto capire come il portacolori della Ducati abbia ripreso il filo da dove lo aveva lasciato nel finale della scorsa ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Siamo ai nastri di partenza del secondo appuntamento stagionale per quanto riguarda il Campionato Mondiale di2023, ma potremmo già essere di fronte ad un momento decisivo. Inutile girarci attorno, quanto messo in scena da Alvaronel Gran Premio d’Australia di Phillip Island ha letteralmente spaventato tutti gli avversari. Se, anche in occasione di questo fine settimana il copione dovesse rimanere immutato, la stagione potrebbe già prendere la direzione di Borgo Panigale. Ci troviamo pronti a vivere il Gran Premio di Indonesia sul tracciato di, con la sensazione che il campione del mondo in carica non abbia la minima intenzione di lasciare spazio ai rivali. La tripletta australiana ha fatto capire come il portacolori della Ducati abbia ripreso il filo da dove lo aveva lasciato nel finale della scorsa ...

