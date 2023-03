Suor Cristina sbarca all’Isola Dei Famosi, Cristina Scuccia in una nuova veste (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo la rivelazione della sua nuova identità Suor Cristina è pronta a conquistare anche L’Isola dei Famosi. È lei uno dei nomi più attesi della nuova edizione del programma di Ilary Blasi in onda dal prossimo Aprile. Abbandonati i panni da sorella adotterà quelli da “naufraga”, indosserà anche lei come le altre concorrenti bikini succinti ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo la rivelazione della suaidentitàè pronta a conquistare anche L’Isola dei. È lei uno dei nomi più attesi dellaedizione del programma di Ilary Blasi in onda dal prossimo Aprile. Abbandonati i panni da sorella adotterà quelli da “naufraga”, indosserà anche lei come le altre concorrenti bikini succinti ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GattoneTele : @Cinguetterai E Suor Cristina? - FabioGreco12 : @trash_italiano Famosi de cheeeeeeeeeee. A arte Cecchi Paone e suor Cristina chi sono questi disperati? Mamma mia che disagio... - ilmerda_ : @trash_italiano Sono una persona pessima perché lo seguirò per vedere ex suor Cristina Scuccia in bikini - federicasolfa : @Ri_Ghetto Conosco solo Cecchi paone e suor Cristina ?? - infoitcultura : Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina dalla tonaca al bikini: «Si sta preparando all'Isola dei Famosi» -