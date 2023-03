Sulle tracce di Partenope: dalla Sirena alla Dea Uccello, l’evoluzione del mito di Napoli (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 8 minutiIl mito di Partenope non smette mai di sorprendere. In un recente articolo della rivista online Laboratori Poesia, Olga Cirillo, docente di lingue classiche e ricercatrice indipendente, fa il punto Sulle ultime ipotesi e spiega come ancora molto ci sia da indagare sulla leggendaria Sirena. Ne riportiamo alcuni passaggi: “L’iconografia moderna di Partenope la rappresenta come quella che per quasi tutti, oggi, è una: donna fino alla vita, pesce dai fianchi alla coda. Per un classicista, invece, la Sirena è una creatura comunque ibrida, come, del resto, la maggior parte delle creature mostruose che popolano il mito classico, ma per metà donna, per metà Uccello, quasi come le Arpie. Nell’Odissea, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 8 minutiIldinon smette mai di sorprendere. In un recente articolo della rivista online Laboratori Poesia, Olga Cirillo, docente di lingue classiche e ricercatrice indipendente, fa il puntoultime ipotesi e spiega come ancora molto ci sia da indagare sulla leggendaria. Ne riportiamo alcuni passaggi: “L’iconografia moderna dila rappresenta come quella che per quasi tutti, oggi, è una: donna finovita, pesce dai fianchicoda. Per un classicista, invece, laè una creatura comunque ibrida, come, del resto, la maggior parte delle creature mostruose che popolano ilclassico, ma per metà donna, per metà, quasi come le Arpie. Nell’Odissea, ...

