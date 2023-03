Sulla giunta regionale del Lazio ora c’è un asse Lega-FI contro FdI (Di giovedì 2 marzo 2023) Sembra un cavillo ma Lega e Forza Italia sperano che diventi una mossa del cavallo. L’obiettivo? Ottenere più posti in giunta rispetto a quelli previsti dal “manuale Cencelli” di Fratelli d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 marzo 2023) Sembra un cavillo mae Forza Italia sperano che diventi una mossa del cavallo. L’obiettivo? Ottenere più posti inrispetto a quelli previsti dal “manuale Cencelli” di Fratelli d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pardi_umberto : RT @Franco32656300: Il leghista è imputato a Milano per alcuni post social pubblicati sulla comandante della Sea Watch 3, tra cui «zecca te… - Fiammy71 : @borraccino_ Gli è giunta all'orecchio la battuta sulla flebo? - BergamoeC : RT @BresciaOggiIT: Buongiorno dalla redazione di via Eritrea In #primapagina ??Loggia 2023, gli sviluppi nonché le ricadute sulla giunta re… - FraLauricella : RT @FraLauricella: @FratellidItalia @galeazzobignami “La Commissione d’inchiesta sulla pandemia indagherà su tutto”. Spero indagherà su qu… - CapitanHarlok6 : RT @Franco32656300: Il leghista è imputato a Milano per alcuni post social pubblicati sulla comandante della Sea Watch 3, tra cui «zecca te… -