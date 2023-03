Sudtirol, un unico tifoso presente sugli spalti ospiti nella vittoria a Benevento (Di giovedì 2 marzo 2023) Non deve essere stato un viaggio dei più comodi percorrere gli oltre 1700 chilometri che separano Bolzano da Benevento, ma il tifoso del Sudtirol lascia la città campana con il sorriso. Un unico ragazzo era infatti presente nella curva ospite, ma ha potuto assistere all’ennesima vittoria di questa bella stagione per la squadra neopromossa, che si è imposta con il punteggio di 2-0. I calciatori gli hanno regalato la maglia, ma la sua azione è stata apprezzata anche dai tifosi di casa, che hanno esposto uno striscione con sù scritto “Onore a chi macina km”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) Non deve essere stato un viaggio dei più comodi percorrere gli oltre 1700 chilometri che separano Bolzano da, ma ildellascia la città campana con il sorriso. Unragazzo era infatticurva ospite, ma ha potuto assistere all’ennesimadi questa bella stagione per la squadra neopromossa, che si è imposta con il punteggio di 2-0. I calciatori gli hanno regalato la maglia, ma la sua azione è stata apprezzata anche dai tifosi di casa, che hanno esposto uno striscione con sù scritto “Onore a chi macina km”. SportFace.

