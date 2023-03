Studentesse intossicate | nuova rivolta in Iran

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ale_graziadei : RT @UnimondoOrg: #Iran, #scuola pericolosa per le #donne: altre #studentesse #intossicate in #classe. Anche l'Iran non è un Paese per donne… - RassegnaZampa : #Iran, altre cento studentesse intossicate. Raisi: “Trovare presto la radice del problema” - TarassFeett : RT @euronewsit: Inalano gas in classe, altre studentesse iraniane finiscono all'ospedale. Il presidente Raïssi ordina un'inchiesta https://… - UnimondoOrg : #Iran, #scuola pericolosa per le #donne: altre #studentesse #intossicate in #classe. Anche l'Iran non è un Paese pe… - PappaletteraF : RT @euronewsit: Inalano gas in classe, altre studentesse iraniane finiscono all'ospedale. Il presidente Raïssi ordina un'inchiesta https://… -

Quom, Sari, Pardis e ora Teheran e Ardabil. Gli episodi di avvelenamenti in massa disi ripetono in tutto l'Iran. Gli ultimi casi hanno riguardato un centinaio di allieve delle scuole superiori della capitale e del capoluogo dell'omonima provincia ...In tre mesi sono state oltre 1.200 le ragazzesolo in due città: Qom e Boroujerd. Ma i ...per le proteste contro l'obbligatorietà dell'hijab in corso da settembre nelle quali le...Da novembre sono oltre 600 le ragazze ricoverate dopo aver inalato un gas tossico a scuola : non ci sono vittime, ma a moltesono sono stati riscontrati problemi respiratori, nausea, ...

Iran, attacchi con il gas in 58 scuole femminili: centinaia di studentesse intossicate la Repubblica

L’ultimo caso vicino Teheran, però da novembre sono ormai centinaia gli episodi, soprattutto nella città santa di Qom ...Una lunga scia di avvelenamenti misteriosi ha scantenato il panico tra le famiglie iraniane, in quello che molti pensano sia una campagna pianificata per far ...