Studentessa suicida | il rettore della Federico II | «Occorre segnalarci il malessere»

(Di giovedì 2 marzo 2023) «Abbiamo perso una figlia, nonostante le forti azioni di sostegno agli studenti messe in atto». IlII Matteo Lorito è addolorato per il suicidio...

'Abbiamo perso una figlia, nonostante le forti azioni di sostegno agli studenti messe in atto'. Il rettore della Federico II Matteo Lorito è addolorato per il suicidio dellaDiana Biondi , 27enne di Somma Vesuviana che sembrerebbe sia entrata in crisi a causa di un ritardo nella laurea in Lettere moderne annunciata ai familiari, mentre le mancava ancora un ...La: il paradosso dei nostri figli, sazi e disperati- - > Leggi Anche Somma Vesuviana, trovato cadavere: forse è dellascomparsa 'Vado a ritirare la tesi' Lunedì 27 febbraio il padre, non vedendo la giovane tornare a casa la sera, aveva ...

