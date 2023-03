“Striscia La Notizia”, stasera nuovo servizio di Rajae Bezzaz sui CPR (Di giovedì 2 marzo 2023) Questa sera a Striscia la Notizia in onda Canale 5, s partire dalle ore 20.35,continua l’inchiesta di Rajae Bezzaz sui Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR, ndr) presenti sul territorio italiano. Dopo i servizi dedicati ai centri di Palazzo San Gervasio (Potenza) e di Milano, l’inviata del tg satirico di Antonio Ricci incontra due donne, finite nel CPR per banali questioni burocratiche e ora perfettamente in regola, “ex ospiti” del “Ponte Galeria” di Roma, l’unico con un reparto femminile. “Striscia La Notizia”, Rajae ritorna nei CPR Striscia, Rajae al CPR Roma«Nel CPR l’unica cosa che vuoi è morire, infatti un giorno una ragazza si è impiccata», racconta una donna colombiana, che aggiunge: «Non è un centro di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Questa sera alain onda Canale 5, s partire dalle ore 20.35,continua l’inchiesta disui Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR, ndr) presenti sul territorio italiano. Dopo i servizi dedicati ai centri di Palazzo San Gervasio (Potenza) e di Milano, l’inviata del tg satirico di Antonio Ricci incontra due donne, finite nel CPR per banali questioni burocratiche e ora perfettamente in regola, “ex ospiti” del “Ponte Galeria” di Roma, l’unico con un reparto femminile. “La”,ritorna nei CPRal CPR Roma«Nel CPR l’unica cosa che vuoi è morire, infatti un giorno una ragazza si è impiccata», racconta una donna colombiana, che aggiunge: «Non è un centro di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... peppe_p_94 : Dite a striscia la notizia di rassegnarsi all'idea che Sanremo è finito da un mese, basta! - Mercuri2Mercuri : @dicoleparolacce Striscia la notizia, non credo sia il padre o la madre - rachaein : skz su striscia la notizia quando - ritornoalfutur2 : @Lapid1 @worldernest Balle! In Germania fermano gli autobus e controllano i documenti. STRISCIA LA NOTIZIA è ?? - DaitarnTR3 : @fratotolo2 @AngeloBonelli1 Sono 20 anni che striscia la notizia manda inviati per le tubazioni di acqua potabile che perdono.???? -