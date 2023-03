Strappo nel mondo bancario: Intesa Sanpaolo rompe con l'Abi sul rinnovo del contratto (Di giovedì 2 marzo 2023) La prima banca italiana conferma a Huffpost di aver revocato la delega a essere rappresentata sindacalmente, ma precisa che non uscirà dall'associazione bancaria. In questa fase, si discute con i sindacati il rinnovo del contratto nazionale, scaduto alla fine del 2022 Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 2 marzo 2023) La prima banca italiana conferma a Huffpost di aver revocato la delega a essere rappresentata sindacalmente, ma precisa che non uscirà dall'associazione bancaria. In questa fase, si discute con i sindacati ildelnazionale, scaduto alla fine del 2022

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Strappo nel mondo bancario: Intesa Sanpaolo rompe con l'Abi (di C. Scozzari) - scarlots : Strappo nel mondo bancario: #IntesaSanpaolo rompe con l'Abi sul rinnovo del contratto - La banca conferma di aver r… - mvvnkoo : ho sognato di avere uno strappo muscolare, però penso di averlo avuto per davvero me lo sento nel polpaccio. - LucaHoganC : @M4rkPhilips @Troves_3 @Spina14_acm Il mio vero rimpianto è la supercoppa, perché arrivata nel nostro momento peggi… - TavarilAerlinn : - alzare le mani dicendo 'oggi la uccido', con la differenza che da qualche anno ha smesso effettivamente di picchi… -