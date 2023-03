Stranger Things avrà un prequel (Di giovedì 2 marzo 2023) Stranger Things avrà uno spin-off. Arriva la conferma da parte di Netflix che ha in programma di continuare con la saga di questa iconica... Leggi su europa.today (Di giovedì 2 marzo 2023)uno spin-off. Arriva la conferma da parte di Netflix che ha in programma di continuare con la saga di questa iconica...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NetflixIT : Notizie da Hawkins: il negozio ufficiale di Stranger Things aprirà presto a Milano - OpenGDB : Abbiamo un prequel, ma al teatro. Debutto a Londra a fine 2023 ?? Stranger Things: The First Shadow… - ItaliaStartUp_ : Stranger Things: il primo prequel sarà uno spettacolo teatrale - winterbvantae : buongiorno ho fatto un sogno molto strano ricordo solo del demogorgone di stranger things credo di aver detto tutto - itsFraa96 : @Nafavolaa2 Steve non me lo devono toccare, è il miglior personaggio nettamente, deve tornare con nancy e poi può finire stranger things ?? -