Strage di Migranti | Mattarella ha reso omaggio alle vittime La folla | “Vogliamo giustizia e verità”

CROTONE – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio alle vittime del naufragio avvenuto domenica 26 febbraio 2023 nelle acque di Cutro, in Calabria. Mattarella è stato salutato dagli applausi dei cittadini. "Presidente Vogliamo giustizia e verità", gli hanno gridato alcuni. Tanti gli applausi tributati al capo dello Stato che non ha rilasciato dichiarazioni

