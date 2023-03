Strage di migranti in mare, Mattarella a Crotone. La folla: “Presidente, si poteva evitare” (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a Crotone per rendere omaggio ai migranti vittime del naufragio davanti a Steccato di Cutro del 26 febbraio. Il Capo dello Stato ha visitato anche i feriti in ospedale. Al suo arrivo applausi ma anche richieste di “giustizia per questi morti“. Mattarella si è trattenuto in raccoglimento davanti alle bare nella camera ardente che è stata organizzata a Crotone, al PalaMilone, il palazzetto dello sport. Dal 1 marzo una folla ininterrotta di persone sta visitando la camera ardente al Palasport. Comprese scolaresche e comuni cittadini che arrivano da tutta la Calabria. Il Presidente Mattarella di fronte alle bare delle vittime del naufragio, al Palasport di ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 2 marzo 2023) Ildella Repubblica, Sergio, si è recato aper rendere omaggio aivittime del naufragio davanti a Steccato di Cutro del 26 febbraio. Il Capo dello Stato ha visitato anche i feriti in ospedale. Al suo arrivo applausi ma anche richieste di “giustizia per questi morti“.si è trattenuto in raccoglimento davanti alle bare nella camera ardente che è stata organizzata a, al PalaMilone, il palazzetto dello sport. Dal 1 marzo unaininterrotta di persone sta visitando la camera ardente al Palasport. Comprese scolaresche e comuni cittadini che arrivano da tutta la Calabria. Ildi fronte alle bare delle vittime del naufragio, al Palasport di ...

