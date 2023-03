Strage di Cutro, la Procura di Crotone apre un’inchiesta sulla macchina dei soccorsi (Di giovedì 2 marzo 2023) E’ stato un tragico errore di valutazione o un intervento ipotizzato troppo tardi? Sono queste alcune delle domande che si stanno facendo gli inquirenti della Procura di Crotone che hanno aperto un fascicolo d’indagine, al momento contro ignoti, sui soccorsi inviati a Cutro, in provincia di Crotone, dove, nella notte fra sabato e domenica, un barcone fatiscente partito dalle coste turche e carico di clandestini – si stima, al momento, che a bordo fossero almeno 180 le persone stipate sottocoperta dagli scafisti turchi e pakistani poi arrestati – è colato a picco, a circa 40 metri dalla riva portando alla morte per affogamento di 67 immigrati. Ieri sera, ospite della trasmissione Rai “Porta a Porta”, il capo della Comunicazione della Guardia costiera, Cosimo Nicastro, ha rotto il silenzio sul disastro ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 marzo 2023) E’ stato un tragico errore di valutazione o un intervento ipotizzato troppo tardi? Sono queste alcune delle domande che si stanno facendo gli inquirenti delladiche hanno aperto un fascicolo d’indagine, al momento contro ignoti, suiinviati a, in provincia di, dove, nella notte fra sabato e domenica, un barcone fatiscente partito dalle coste turche e carico di clandestini – si stima, al momento, che a bordo fossero almeno 180 le persone stipate sottocoperta dagli scafisti turchi e pakistani poi arrestati – è colato a picco, a circa 40 metri dalla riva portando alla morte per affogamento di 67 immigrati. Ieri sera, ospite della trasmissione Rai “Porta a Porta”, il capo della Comunicazione della Guardia costiera, Cosimo Nicastro, ha rotto il silenzio sul disastro ...

