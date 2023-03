Strade Bianche 2023: altra assenza di lusso, non sarà al via Elisa Longo Borghini (Di giovedì 2 marzo 2023) Prima gli uomini, con i forfait di Tadej Pogacar e Wout van Aert, oggi è la giornata della Strade Bianche al femminile di perdere atlete di lusso alla partenza e, soprattutto, le italiane più indicate per andare a caccia del risultato grosso. Stamattina era stata la volta di Marta Cavalli, ancora alle prese con il bruttissimo infortunio dell’anno scorso, ora tocca ad Elisa Longo Borghini: rinuncia dolorosa per l’atleta della Trek-Segafredo. Ciclismo, Marta Cavalli salta la Strade Bianche 2023. Stop precauzionale per recuperare dalla caduta al Tour Le sue parole: “Niente Strade Bianche per me quest’anno in quanto mi sono ammalata stamattina. La mia gara preferita… Farò il tifo per le mie compagne di ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Prima gli uomini, con i forfait di Tadej Pogacar e Wout van Aert, oggi è la giornata dellaal femminile di perdere atlete dialla partenza e, soprattutto, le italiane più indicate per andare a caccia del risultato grosso. Stamattina era stata la volta di Marta Cavalli, ancora alle prese con il bruttissimo infortunio dell’anno scorso, ora tocca ad: rinuncia dolorosa per l’atleta della Trek-Segafredo. Ciclismo, Marta Cavalli salta la. Stop precauzionale per recuperare dalla caduta al Tour Le sue parole: “Nienteper me quest’anno in quanto mi sono ammalata stamattina. La mia gara preferita… Farò il tifo per le mie compagne di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cyclecollective : Sickness sidelines Elisa Longo Borghini from Strade Bianche - Cyclingnewsfeed : Sickness sidelines Elisa Longo Borghini from Strade Bianche - CycleSportMag : Sickness sidelines Elisa Longo Borghini from Strade Bianche - sportface2016 : #Ciclismo | #StradeBianche: la start list e i favoriti della gara maschile - sportface2016 : Ciclismo - Strade Bianche Donne 2023: analisi startlist e favorite -