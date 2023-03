(Di giovedì 2 marzo 2023) Nel momento del bisogno ilc’è sempre: ancora una volta i bavaresi hanno dimostrato di essere l’assoluto dominatore del torneo spazzando via un coraggioso Union Berlin in meno di 45 minuti di gioco. Una vittoria che cancella il KO di Monchengladbach e manda una pretendente allo schale a -3, con il Borussia Dortmund unica squadra ancora capace InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Stoccarda-Bayern Monaco (sabato 04 marzo 2023 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici -

18:30M. CALCIO - LIGUE 1 17:00 Lens - Lille 21:00 PSG - Nantes CALCIO - EREDIVISIE 18:45 FC Volendam - FC Emmen 20:00 Feyenoord - FC Groningen 21:00 FC Twente - sc Heerenveen ...18:30M. CALCIO - LIGUE 1 17:00 Lens - Lille 21:00 PSG - Nantes CALCIO - EREDIVISIE 18:45 FC Volendam - FC Emmen 20:00 Feyenoord - FC Groningen 21:00 FC Twente - sc Heerenveen ...18:30M. CALCIO - LIGUE 1 17:00 Lens - Lille 21:00 PSG - Nantes CALCIO - EREDIVISIE 18:45 FC Volendam - FC Emmen 20:00 Feyenoord - FC Groningen 21:00 FC Twente - sc Heerenveen ...

Stoccarda-Bayern Monaco (sabato 04 marzo 2023 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Le probabili formazioni di Stoccarda-Bayern Monaco, match alla Mercedes Benz Arena valido per la ventitreesima giornata di Bundesliga ...La sconfitta di oggi è pesante perché vale il terz'ultimo posto in classifica. Nerazzurri e bianconero fanno il tifo per la retrocessione ...