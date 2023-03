Stellone si giustifica | “Non abbiamo perso per i terzini a piede invertito | ma dobbiamo trovare nuove soluzioni offensive”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl posto partita è molto amaro per misterche ci ha messo tanto del suo nelle scelte iniziali che hanno spianato la strada alla vittoria del Sudtirol. “iniziato con quel poco che avevamo provato – ha spiegato il tecnico giallorosso – pensavamo di opporci al Sudtirol con Foulon e Letizia per provare a schiacciare gli avversari, sfruttando i piedi invertiti. Non credo cheperchéda cui volevamo più cross per Simy.fatto meglio con Letizia che con Foulon. Loro erano sicuramente più freschi di noi mentalmente. Mi sembra che eravamo partiti anche bene, ma al primo cross hanno fatto gol. Poi nel secondo tempo alla prima occasione hanno fatto l’altro gol. Il ...