Stellantis | 40 Jeep Renegade 4xe per la Polizia locale di Roma

TORINO (ITALPRESS) – Si rafforza il sodalizio tra Stellantis Fleet & Business e le forze dell'ordine sul territorio nazionale: nello specifico, 40 Jeep Renegade 4xe Plug-In Hybrid in allestimento Limited sono a disposizione del Corpo di Polizia locale di Roma Capitale. Si tratta del primo Suv con tecnologia Plug-In Hybrid a indossare la divisa della Polizia locale di Roma. Jeep Renegade 4xe è dotato di un motore a quattro cilindri turbobenzina di 1.3 litri e di un motore elettrico posteriore, per una potenza complessiva di 190 CV. I Suv Jeep oggetto della fornitura sono dotati di una serie di accessori personalizzati, tra cui un pannello a messaggi variabili, che consente di ...

