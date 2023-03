STATS – Roma, se i numeri sono questi non sarà Champions (Di giovedì 2 marzo 2023) Un’analisi ai numeri della squadra di José Mourinho: se i numeri rimarranno questi non sarà Champions League Oggi La Gazzetta dello Sport non gira attorno al problema e va dritta al punto dopo la sconfitta con la Cremonese che ha precipitato la Roma dalla possibilità del secondo posto con Inter e Milan al quinto che significa momentanea esclusione dalla Champions League: «É una Roma che non decolla, in bilico il futuro del tecnico». Il pezzo di Andrea Pugliese fa riferimento a un serie di numeri che condizionano negativamente il cammino dei giallorossi in campionato: «La Roma ha l’ottavo attacco della Serie A con 31 gol (meglio ha fatto anche l’Udinese con 33). È ottava anche per media-tiri a gara (12,96), decima ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Un’analisi aidella squadra di José Mourinho: se irimarrannononLeague Oggi La Gazzetta dello Sport non gira attorno al problema e va dritta al punto dopo la sconfitta con la Cremonese che ha precipitato ladalla possibilità del secondo posto con Inter e Milan al quinto che significa momentanea esclusione dallaLeague: «É unache non decolla, in bilico il futuro del tecnico». Il pezzo di Andrea Pugliese fa riferimento a un serie diche condizionano negativamente il cammino dei giallorossi in campionato: «Laha l’ottavo attacco della Serie A con 31 gol (meglio ha fatto anche l’Udinese con 33). È ottava anche per media-tiri a gara (12,96), decima ...

