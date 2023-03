Statistiche di Formula Uno per il Gran Premio del Bahrain 2023 (Di giovedì 2 marzo 2023) La gara, che si svolge in un ex allevamento di cammelli a sud della capitale Manama, è giunta alla 19a edizione dopo essere nata nel 2004 come primo Gran Premio del Medio Oriente. Nel 2011 non si è svolta a causa di disordini sociali. La pista offre una delle superfici più abrasive della stagione e il degrado degli pneumatici è elevato. Hamilton è il pilota di maggior successo in questa gara, con cinque vittorie a Sakhir, tutte con la Mercedes. Fernando Alonso, ora alla Aston Martin, ha vinto tre volte. La Ferrari ha vinto il GP del Bahrain sette volte. Sergio Perez della Red Bull ha conquistato la sua prima vittoria in F1, alla sua 190esima partenza, a Sakhir nel 2020 con la Force India (ora Aston Martin). Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha un record di 103 vittorie in carriera su 310 partenze, ma è a caccia della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 2 marzo 2023) La gara, che si svolge in un ex allevamento di cammelli a sud della capitale Manama, è giunta alla 19a edizione dopo essere nata nel 2004 come primodel Medio Oriente. Nel 2011 non si è svolta a causa di disordini sociali. La pista offre una delle superfici più abrasive della stagione e il degrado degli pneumatici è elevato. Hamilton è il pilota di maggior successo in questa gara, con cinque vittorie a Sakhir, tutte con la Mercedes. Fernando Alonso, ora alla Aston Martin, ha vinto tre volte. La Ferrari ha vinto il GP delsette volte. Sergio Perez della Red Bull ha conquistato la sua prima vittoria in F1, alla sua 190esima partenza, a Sakhir nel 2020 con la Force India (ora Aston Martin). Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha un record di 103 vittorie in carriera su 310 partenze, ma è a caccia della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... F1ingenerale_ : Torna finalmente la Formula 1 con il GP del Bahrain: ecco le statistiche e le curiosità più interessanti! - paoloangeloRF : La maledizione del primo GP: chi vince non è quasi mai campione - sportli26181512 : Comincia la stagione di F1: le statistiche del Gp del Bahrain: La stagione di F1 è ormai alle porte e domenica 5 ma… - Luxgraph : Ferrari la più vincente, Leclerc, Sainz e il tabù Rosberg: statistiche GP Bahrain - 1000CuoriMV : ??? Qualche curiosità sui test pre stagionali al via oggi in Bahrain ???? -