Stati generali pediatria, ‘riorganizzare assistenza e superare differenze territoriali’ (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Occorre salvaguardare il diritto dei bambini a essere curati, da 0 a 18 anni, dai pediatri e non dai medici dell’adulto, e riorganizzare l’assistenza minimizzando le diseguaglianze di salute dovute a fattori territoriali e sociali. “Non è accettabile che un bambino sia curato o assistito da un medico che non sia pediatra, sia in ospedale sia nel territorio. Non è più ammissibile che un bambino abbia il diritto alla salute in base alla regione, famiglia di appartenenza”. Lo ha detto Annamaria Staiano, presidente della Società italiana di pediatria (Sip) e ordinaria di pediatria all’Università Federico II di Napoli, intervenendo agli Stati generali della pediatria, convocati oggi al ministero della Salute. Il sistema delle cure pediatriche, così com’è, rischia di non ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Occorre salvaguardare il diritto dei bambini a essere curati, da 0 a 18 anni, dai pediatri e non dai medici dell’adulto, e riorganizzare l’minimizzando le diseguaglianze di salute dovute a fattori territoriali e sociali. “Non è accettabile che un bambino sia curato o assistito da un medico che non sia pediatra, sia in ospedale sia nel territorio. Non è più ammissibile che un bambino abbia il diritto alla salute in base alla regione, famiglia di appartenenza”. Lo ha detto Annamaria Staiano, presidente della Società italiana di(Sip) e ordinaria diall’Università Federico II di Napoli, intervenendo aglidella, convocati oggi al ministero della Salute. Il sistema delle cure pediatriche, così com’è, rischia di non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaluteFuturo : Stati generali pediatria, 'riorganizzare assistenza e superare differenze territoriali' - metiu : RT @SalesforceITA: L'uso dell’IA generativa in futuro sarà sempre più presente: ne parla all’evento di @classcnbc “Gli Stati Generali dell’… - viacarducci17 : RT @SalesforceITA: L'uso dell’IA generativa in futuro sarà sempre più presente: ne parla all’evento di @classcnbc “Gli Stati Generali dell’… - SalesforceITA : L'uso dell’IA generativa in futuro sarà sempre più presente: ne parla all’evento di @classcnbc “Gli Stati Generali… - SmartCity4Italy : #Siccità e fabbisogni idrici: che fare? Articolo di Fulvio Ananasso, Presidente di Stati Generali dell’Innovazione… -