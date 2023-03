Stati generali pediatria | ' riorganizzare assistenza e superare differenze territoriali'

(Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. - Occorre salvaguardare il diritto dei bambini a essere curati, da 0 a 18 anni, dai pediatri e non dai medici dell'adulto, el'minimizzando le diseguaglianze di ...

Lo ha detto Annamaria Staiano, presidente della Società italiana di pediatria (Sip) e ordinaria di Pediatria all'Università Federico II di Napoli, intervenendo aglidella pediatria, ...All'incontro sonoinvitati i direttoridelle Asl Avezzano - Sulmona - L'Aquila e Lanciano - Vasto - Chieti, i sindaci dell'Aquila, Avezzano, Lanciano e Vasto.È la prima richiesta che arriva daglidella Pediatria, convocati oggi al Ministero della Salute dalla Società Italiana di Pediatria per fare il punto sulle criticità dell'assistenza ...

A sollecitarla è la Società italiana di Pediatria. “Occorre salvaguardare il diritto dei bambini ad essere curati dai pediatri e non dai medici dell’adulto, in sicurezza, e minimizzando le diseguaglia ...È la prima richiesta che arriva dagli Stati Generali della Pediatria, convocati oggi al Ministero della Salute dalla Società Italiana di Pediatria per fare il punto sulle criticità dell’assistenza ...