Star Wars: cosa c’è dietro al grande tradimento di George Lucas (Di giovedì 2 marzo 2023) Star Wars. George Lucas aveva deciso da tempo di perfezionare la sua saga, rimuovendo quelle che erano diventate delle palesi incongruenze narrative. La produzione della Trilogia Prequel aveva reso “incompatibili” certi elementi della Trilogia Originale, a tal punto da spingerlo a revisionare le opere del passato. Nel 2004 ha potuto realizzare il suo piano di… » Leggi su starwarsnews (Di giovedì 2 marzo 2023)aveva deciso da tempo di perfezionare la sua saga, rimuovendo quelle che erano diventate delle palesi incongruenze narrative. La produzione della Trilogia Prequel aveva reso “incompatibili” certi elementi della Trilogia Originale, a tal punto da spingerlo a revisionare le opere del passato. Nel 2004 ha potuto realizzare il suo piano di… »

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CF22092013 : RT @CeotechI: Star Wars Jedi Survivor: il regista vuole una trilogia #GameNews #Gaming #JediSurvivor #Notizie #PC #PS5 #Respawn #StarWars #… - AkiraElrien : Seonghwa proprio fanatico dei suoi lego e Star Wars lo amo tantissimo - kingrumpy : The bar is underground ma se non gli piacciono star wars, boris o i gatti allora non va bene - Frances250287 : @blveclouds Anche con me..io amo i lego soprattutto quelli a tema star wars ???? e amo star wars - HYUNJK0 : che carino seonghwa che si compra sempre i lego di star wars.. è proprio un super fan. ora ha passato a san quello… -