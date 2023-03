Star Trek 4, Chris Pine: “Il franchise sembra maledetto” (Di giovedì 2 marzo 2023) Star Trek 4 ha subito una battuta d’arresto. Chris Pine ha interpretato il Capitano Kirk in tre film di “Star Trek” e non sa che fine abbia fatto il film, a lungo ritardato e a lungo revisionato. Registi come Quentin Tarantino e Noah Hawley hanno sviluppato sceneggiature di “Star Trek 4” che non sono mai state realizzate. Il regista di “WandaVision” Matt Shakman è stato il regista più recente a cui era stato affidato il film, ma ha lasciato il progetto per girare il reboot dei “Fantastici Quattro” della Marvel. Lo scorso settembre la Paramount ha annunciato che avrebbe rimosso “Star Trek 4” dal calendario delle uscite. Intervistato per la nuova copertina di Esquire, Chris Pine ha detto ... Leggi su screenworld (Di giovedì 2 marzo 2023)4 ha subito una battuta d’arresto.ha interpretato il Capitano Kirk in tre film di “” e non sa che fine abbia fatto il film, a lungo ritardato e a lungo revisionato. Registi come Quentin Tarantino e Noah Hawley hanno sviluppato sceneggiature di “4” che non sono mai state realizzate. Il regista di “WandaVision” Matt Shakman è stato il regista più recente a cui era stato affidato il film, ma ha lasciato il progetto per girare il reboot dei “Fantastici Quattro” della Marvel. Lo scorso settembre la Paramount ha annunciato che avrebbe rimosso “4” dal calendario delle uscite. Intervistato per la nuova copertina di Esquire,ha detto ...

