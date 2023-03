“Sta uscendo per sempre dalla casa”. GF Vip, questo è un colpo per il pubblico e i concorrenti (Di giovedì 2 marzo 2023) Forse non c’è mai stato un televoto dal verdetto più incerto, nel corso di questo discusso e seguitissimo GF Vip 7. Normalmente, eccetto qualche sporadico caso e nelle puntate più vicine alla Finale, i risultati si indovinano facilmente, non è questo il caso. Chi verrà eliminato tra Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon, Edoardo Donnamaria e Sarah Altobello? In questo caso i sondaggi sono alquanto confusi. Durante la 35esima puntata del GF Vip 7, andata in onda lo scorso 20 febbraio, Sarah Altobello era stata eliminata dal pubblico con il 9,4% dei voti. Per sua fortuna le è poco dopo spettato il biglietto di ritorno e così è rientrata. Sarà ancora fortunata? Al televoto contro Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon potrebbe essere duro. I sondaggi, dal web, non ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 2 marzo 2023) Forse non c’è mai stato un televoto dal verdetto più incerto, nel corso didiscusso e seguitissimo GF Vip 7. Normalmente, eccetto qualche sporadico caso e nelle puntate più vicine alla Finale, i risultati si indovinano facilmente, non èil caso. Chi verrà eliminato tra Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon, Edoardo Donnamaria e Sarah Altobello? Incaso i sondaggi sono alquanto confusi. Durante la 35esima puntata del GF Vip 7, andata in onda lo scorso 20 febbraio, Sarah Altobello era stata eliminata dalcon il 9,4% dei voti. Per sua fortuna le è poco dopo spettato il biglietto di ritorno e così è rientrata. Sarà ancora fortunata? Al televoto contro Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon potrebbe essere duro. I sondaggi, dal web, non ...

