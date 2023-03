SSC Napoli, due importanti investiture da Spalletti: “Volevo farvi vedere che giocatore è” (Di giovedì 2 marzo 2023) L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato di alcuni dei giocatori che, per vari motivi, non sono riusciti a conquistare uno spazio in questa grande stagione: “Ci sono ragazzi fuori che hanno giocato poco e hanno una qualità enorme“. “C’è Raspadori che il presidente è stato felice di mettermi L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 2 marzo 2023) L’allenatore del, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato di alcuni dei giocatori che, per vari motivi, non sono riusciti a conquistare uno spazio in questa grande stagione: “Ci sono ragazzi fuori che hanno giocato poco e hanno una qualità enorme“. “C’è Raspadori che il presidente è stato felice di mettermi L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : Auguri Capitano! ?? È nata Carolina la secondogenita di Giovanni e Clarissa. Alla mamma al papà e alla piccola Azzur… - NapoliAddict : Incredibile a Napoli, De Laurentiis assolto nel processo per fatture false e viene condannato Moggi! #Napoli… - NapoliAddict : Sky - Squadra che vince non si cambia: pronto un solo cambio contro la Lazio #Napoli #ForzaNapoliSempre… - NapoliAddict : Napoli-Lazio non è una gara da 'X': solo un pareggio nelle ultime 19 sfide di Serie A #Napoli #ForzaNapoliSempre… - Berlus_Killers_ : SON FELICISSIMO CHE DA QUANDO AURELIO DE LAURENTIIS MI CHIESE DI DIVENIRE CONSULENTE DI SSC NAPOLI, X IL RIGUARDANT… -