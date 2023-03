Squadra in formato 'grandi sfide' E difesa granitica in trasferta (Di giovedì 2 marzo 2023) I clean sheet contro. Genoa, Reggina e Parma. confermano la compattezza. contro le rivali in zona ... Leggi su lanazione (Di giovedì 2 marzo 2023) I clean sheet contro. Genoa, Reggina e Parma. confermano la compattezza. contro le rivali in zona ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FtUniversale : Si è formato nelle giovanili del Vasco e a gennaio ha partecipato alla Copinha, in cui ha segnato 3 gol in 3 partit… - alicesottaceto : pure mourinho che se ne torna negli spogliatoi come se questa non fosse la squadra che ha formato lui bho ok - mmajernamarco : Il Milan primavera è formato da gran parte di giocatori 2005-06 quindi bisogna avere pazienza,obiettivo portare più… - Iosonocalabrese : @wazzaCN Purtroppo gli interisti spesso hanno in mente la squadra campione d'Italia che però aveva Eriksen, Hakimi,… -