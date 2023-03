Spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 186 punti

(Di giovedì 2 marzo 2023) Chiusura inper il differenziale tra Btp edecennalia 186, contro i 185segnati in chiusura nella vigilia. In crescita di 4,2al 4,6% il rendimento annuo ...

Chiusura in rialzo per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 186 punti, contro i 185 punti segnati in chiusura nella vigilia. In crescita di 4,2 punti al 4,6% il rendimento annuo italiano contro i 3,7 punti di quello tedesco. Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +180 punti base, mostrando un aumento. Aumenta di poco lo spread, che si porta a +180 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,52%.

Per lo Spread la situazione è ancora sotto controllo, mentre per il rendimento del BTP a 10 anni è prossimo un campanello d'allarme.